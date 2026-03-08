Omicidio Vitolo ladri irrompono nella villa sequestrata

Ladri sono penetrati nella villa di Francesco Vitolo, l’imprenditore di 61 anni di Pagani deceduto il 28 febbraio a Sant’Egidio del Monte Albino. L’episodio si è verificato recentemente, coinvolgendo un’immobile che era stato sequestrato. Non ci sono ancora dettagli sulle modalità dell’irruzione o sui beni eventualmente sottratti. La vicenda è al centro dell’attenzione delle forze dell’ordine.

L'episodio avvenuto la notte scorsa. Le indagini affidate ai carabinieri Ladri in azione nella villa di Francesco Vitolo, l’imprenditore 61enne di Pagani, morto lo scorso 28 febbraio a Sant’Egidio del Monte Albino. La notte scorsa, nell’area sottoposta a sequestro, alcune persone avrebbero fatto irruzione nell’abitazione di Viale Degli Aranci. Non è ancora chiaro se sia stato rubato qualcosa dall'interno. Al momento non si conosce l’entità del furto, sul caso lavorano i carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore. Per la morte dell'imprenditore è indagata per omicidio volontario la moglie, che giorni fa è stata interrogata dal Gip. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

