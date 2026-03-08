Omicidio Armando Tortolani attesa per la sentenza il 12 marzo

Il processo per l’omicidio di Armando Tortolani, l’imprenditore di 42 anni ucciso a Villa Latina il 19 maggio 2024, sta per concludersi. La sentenza è prevista per il 12 marzo, dopo che sono stati ascoltati testimoni e raccolti tutti gli elementi necessari. La corte si riunirà per decidere sulla condanna o sull’assoluzione degli imputati.

La difesa di Luca Agostino chiede la riqualificazione del reato: «Una tragica colluttazione, non voleva uccidere». Il pm ha chiesto 26 anni di carcere È ormai alle battute finali il processo per l'omicidio di Armando Tortolani, l'imprenditore di 42 anni ucciso a coltellate il 19 maggio 2024 a Villa Latina. La Corte d'Assise del tribunale di Cassino pronuncerà la sentenza il prossimo 12 marzo, al termine di un dibattimento che negli ultimi mesi ha ricostruito nel dettaglio le ore che portarono alla morte dell'uomo. Nell'ultima udienza, nell'aula della corte d'assise, ha preso la parola la difesa dell'imputato Luca Agostino. I suoi legali, gli avvocati Beniamino Di Bona ed Enrico Maria Gallinaro, hanno chiesto ai giudici di riqualificare il reato contestato dalla procura.