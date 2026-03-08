‘OMG Accessoires’, con sede in via Mattei a Piane di Montegiorgio, festeggia i suoi cinquant’anni di attività. L’azienda è stata fondata mezzo secolo fa e si occupa di produzione e vendita di accessori. Nel corso degli anni ha mantenuto un rapporto diretto con clienti e collaboratori, creando un ambiente di lavoro che si basa sulla collaborazione e sulla condivisione di obiettivi.

Sono trascorsi 50 anni per l’azienda ‘OMG Accessoires’ con sede in via Mattei a Piane di Montegiorgio, una storia fatta di passione, innovazione, ma soprattutto di relazioni umane, che hanno portato alla costruzione non solo di una ditta, ma di una famiglia che lavora insieme. La ‘OMG Accessoires’ produce accessori per la moda e per il mondo della meccanica: due facce della stessa medaglia, perché tradizione e tecnica italiana si fondono per offrire ai clienti un prodotto unico. Per sancire quest’importante traguardo, venerdì sera i titolari dell’azienda hanno organizzato presso villa Bonaparte una festa a cui hanno partecipato tutti i dipendenti, ex dipendenti, in un clima di serena convivialità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘OMG Accessoires’, 50 anni di successi

Mezzo secolo di successi tra cinema, musica e sport: ecco le star italiane e internazionali che festeggiano i 50 anni nel 2026Mezzo secolo e non sentirlo! Nel 2026 diverse star internazionali e italiane festeggeranno il traguardo dei 50 anni, lasciando dietro sè carriere...

Prato: Ottica Passione compie 6 anni tra sfide e successi: sconto del 50% su occhiali da vista e sole.Ottica Passione Compie Sei Anni: Una Storia di Resilienza e Sconti a Prato Ottica Passione festeggia sei anni di attività nel cuore di Chiesanuova, a...