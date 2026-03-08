L'ombretto blu e azzurro torna protagonista sulle passerelle e tra le celebrity, confermando la sua capacità di riemergere periodicamente con forza. Dopo alcune stagioni in secondo piano, questo colore si fa nuovamente notare nei look di moda e tra le acconciature delle star, attirando l'attenzione di appassionati e professionisti del settore. La sua presenza si fa sentire con decisione, riproponendosi come scelta di tendenza.

Maria Antonietta e Mara Sattei: le potenzialità dell'ombretto azzurro Decisamente rétro, ad esempio, quello di Maria Antonietta (vero nome Letizia Cesarini, ndr) all'Ariston. La cantante lo ha sfoggiato en pendant con acconciature e outfit molto Sixties, in una sfumatura washed denim, ossia l'azzurro slavato tornato ai auge già qualche anno fa e molto gettonato anche nei primi anni Duemila. Applicato su tutta la palpebra, creava un bel contrasto visivo con i capelli ramati dell'artista e spiccava splendidamente sull'incarnato diafano. Decisamente più rock la versione, sempre sanremese, di Mara Sattei. Nel suo caso, l'azzurro è stato picchiettato sull'occhio, una tecnica che ha dato vita a un effetto soffuso ma non per questo meno impattante, complice l'abbondante effetto allungante del mascara. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ombretto blu e azzurro, dalle star alle passerelle, è di nuovo mania

