Olimpiadi della Danza | la scuola media Viale della Resistenza conquista il secondo posto e vola alle finali

La scuola media “Viale della Resistenza” di Cesena si è classificata al secondo posto alle Olimpiadi della Danza 2026, una competizione che coinvolge scuole primarie e secondarie delle province di Forlì-Cesena e Rimini. La manifestazione si è svolta con la partecipazione di diverse scuole della regione e ha visto i ragazzi esibirsi in coreografie di danza. La scuola ora si prepara per le finali della competizione.

Per la scuola cesenate si tratta di un risultato particolarmente significativo: dopo il quarto posto ottenuto nel 2025, quest’anno gli studenti sono riusciti a migliorare il piazzamento L’evento si è svolto presso il PalaGalassi, dove centinaia di studenti hanno portato in scena coreografie preparate nel corso dell’anno scolastico. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione per avvicinare bambini e ragazzi alla danza e allo sport, promuovendo valori fondamentali come partecipazione, inclusione, collaborazione e spirito di squadra. Un risultato che premia l’impegno degli studenti e il lavoro svolto durante l’anno, confermando il valore educativo di iniziative che uniscono sport, arte e crescita personale. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

