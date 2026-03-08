Oleggio Basket Squali vittoriosi 85-51 contro Cremona

Nell'ottava giornata di ritorno di serie B Interregionale, l'Oleggio Magic Basket ha sconfitto Cremona con il punteggio di 85-51. La partita è stata dominata dai padroni di casa fin dai primi minuti, portando a termine una vittoria netta e senza troppi sforzi. La squadra di Oleggio ha messo da parte due punti fondamentali in classifica, concludendo l'incontro in modo deciso.

Due punti necessari da mettere da parte e così è stato. Nell'ottava giornata di ritorno di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket vince 85-51 contro Sansebasket Cremona al termine di un match ben condotto dalle prime battute. Per gli Squali in campo Ceccato, Jovanovic, Pillepich, Restelli e Gulic; per Cremona Belloni, Baggi, Tommasetto, Nespoli e Bocevski. Un super Ceccato spara tre triple una dietro l'altra e sull'11-2 arriva il primo time out. Con Gulic e Jovanovic il divario aumenta (16-4) e a rompere il digiuno è Belloni con gioco da tre punti. Accorcia un pochino Cremona ma nulla che possa intimorire gli Squali (27-16).