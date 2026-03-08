Oleggio Basket Squali vittoriosi 85-51 contro Cremona

Nell'ottava giornata di ritorno della serie B Interregionale, l’Oleggio Magic Basket ha battuto Sansebasket Cremona con il punteggio di 85-51. La partita è stata dominata dalla squadra di casa fin dall’inizio, che ha mantenuto un vantaggio consistente per tutta la durata dell’incontro. La vittoria ha permesso all’Oleggio di mettere da parte due punti importanti in classifica.

Due punti necessari da mettere da parte e così è stato. Nell'ottava giornata di ritorno di serie B Interregionale l'Oleggio Magic Basket vince 85-51 contro Sansebasket Cremona al termine di un match ben condotto dalle prime battute. Per gli Squali in campo Ceccato, Jovanovic, Pillepich, Restelli e Gulic; per Cremona Belloni, Baggi, Tommasetto, Nespoli e Bocevski. Un super Ceccato spara tre triple una dietro l'altra e sull'11-2 arriva il primo time out. Con Gulic e Jovanovic il divario aumenta (16-4) e a rompere il digiuno è Belloni con gioco da tre punti. Accorcia un pochino Cremona ma nulla che possa intimorire gli Squali (27-16).