Ognuno ha la sua premiazione oggi la mia è stata bellissima | ha detto sì la romantica proposta di matrimonio di Giuseppe per Speranza

Giuseppe Metitieri ha annunciato sui social di aver fatto la sua proposta di matrimonio a Speranza Sabbarese, una giovane di Battipaglia, e lei ha detto sì. La coppia ha condiviso la notizia con un messaggio in cui Giuseppe ha descritto la giornata come una premiazione molto bella. La proposta è stata organizzata e comunicata pubblicamente tramite i loro profili online.

Il ciclista partito da Polla insieme al suo team, "Il calabrone", ha partecipato alla storica corsa delle Strade Bianche in Toscana “Ognuno ha la sua premiazione, oggi la mia è stata bellissima: ha detto sì”: lo ha scritto Giuseppe Metitieri che ha organizzato una proposta di matrimonio davvero speciale per la sua Speranza Sabbarese, giovane battipagliese e presto sua sposa. Il ciclista partito da Polla insieme al suo team, Il calabrone, ha partecipato alla storica corsa delle Strade Bianche in Toscana. Il momento dell’arrivo, a Siena, si è trasformato in un film romantico: in Piazza del Campo, il ciclista ha deciso di chiedere alla sua fidanzata di sposarlo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

