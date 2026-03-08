ogni occasione per non arrendersi

Secondo l’ultimo rapporto sul divario di genere, ci vorranno altri 122 anni per raggiungere la parità tra uomini e donne. I dati mostrano che le differenze nel mondo del lavoro, nell’istruzione e nelle opportunità continuano a persistente, anche se alcuni progressi sono stati fatti. La ricerca evidenzia che il divario di genere resta ancora molto ampio e richiede interventi concreti per ridurlo.

Stando all'ultimo Global Gender Gap Repor t, per raggiungere la parità di genere ci vorranno ancora 122 anni (nel 2148). Tanti, troppi. C'è davvero ancora molto da fare, ma l'importante è sfruttare ogni occasione e non arrendersi. Anche diventando parte attiva del cambiamento quando se ne presenta l’occasione. Come può capitare ogni giorno, a partire da oggi, Giornata Internazionale della Donna. Il programma di questo 8 marzo, a Milano, prevede il corteo cittadino 'Non Una di Meno', il flash mob al ‘Wall of Dolls’, l'ingresso gratis ai musei, letture, spettacoli teatrali e la possibilità di visitare il Museo del Patriarcato. Eventi per riflettere sull'emancipazione femminile e promuovere la parità di genere, ma anche per pensare alle tante donne che ogni giorno subiscono violenze e discriminazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

