Oggi il via alla Just The Woman I Am 2026 | percorso divieti e linee Gtt deviate domenica 8 marzo

Oggi si apre la tredicesima edizione di Just The Woman I Am, la camminata e corsa non competitiva prevista per domenica 8 marzo 2026. La manifestazione coinvolge numerosi partecipanti e prevede un percorso specifico con divieti di accesso in alcune zone. Le linee GTT saranno deviate per l’occasione, modificando temporaneamente il servizio di trasporto pubblico nella giornata.

Anche quest'anno torna il consueto appuntamento con Just The Woman I Am, la tredicesima edizione della camminata e corsa non competitiva che prenderà il via domenica, 8 marzo 2026. Cambia quest'anno il punto di partenza che, diversamente dall'anno scorso, è stata individuata all'angolo tra viale Mattioli e viale Crivelli (lato corso Marconi). Per raggiungere la partenza, alle 15.30, è fatto divieto l'accesso dall'Arco Monumentale e consentito solamente da corso Massimo D'Azeglio. Per permettere la manifestazione solidale che si concluderà in piazza Castello, Gtt ha già previsto modifiche alla circolazione per quanto riguarda il trasporto pubblico. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Just The Woman I Am 2026: cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo, percorso, divieti e linee Gtt deviateAnche quest'anno torna il consueto appuntamento con Just The Woman I Am, la tredicesima edizione della camminata e corsa non competitiva che prenderà... Una raccolta di contenuti su Oggi il via alla Just The Woman I Am.... Discussioni sull' argomento Just The Woman I Am 2026: cosa cambia per chi si sposta a Torino domenica 8 marzo, percorso, divieti e linee Gtt deviate; Anche la FITeT da domani alla 13ª Just The Woman I Am del CUS Torino; Just The Woman I Am 2026: programma, orari, percorso e strade chiuse per la corsa-camminata dell'8 marzo; Verso Just the Woman I Am 2026, torna il Villaggio della Prevenzione. La Mole Antonelliana torna a tingersi di rosa per Just The Woman I Am, insieme a Gruppo Iren, per sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro. Domani vi aspettiamo in Piazza Castello per iniziare la giornata con una sessione di pilates, e poi t - facebook.com facebook Just the Woman I Am: la corsa è per le donne, ma nella foto sono tutti uomini x.com