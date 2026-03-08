Oggi il dolce cake show La sfida dei pasticceri alla Mutuo Soccorso

Oggi si svolge il primo Cake Show alla Mutuo Soccorso, con una gara di torte tra pasticceri professionisti. L’evento inizia alle 16 e si svolge con l’obiettivo di raccogliere fondi a favore dell’Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. La manifestazione combina momenti di dolcezza e divertimento, coinvolgendo i partecipanti in una competizione che unisce arte pasticciera e solidarietà.

Dolcezza, divertimento e solidarietà. Oggi va in onda un vero cake show: alle 16 alla Mutuo Soccorso si terrà la 1ª Gara di Torte tra Maestri Pasticceri, evento solidale a favore dell’ Associazione Italiana Sindrome Fibromialgica. A competere saranno 12 pasticceri del Forte che proporranno un dolce a tema libero: il vincitore diventerà ambasciatore di Aisf. La gara potrà essere seguita dal pubblico che alla fine sarà coinvolto in un divertente sporzionamento collettivo. Ecco coloro che gratuitamente parteciperanno alla sfida: Biscottificio Lazzari, Pasticceria Caffè Aldo, Pasticceria Caffè Mariani, Bar Caffè Il Giardino, Pasticceria Caffè Simonelli, Caffè Pasticceria Tonlorenzi, Pasticceria Caffetteria Alex, Pasticceria Bar Da Gino, Focacceria e Salumi Da Valé, Prodotti Artigianali Le Bontà di Massi, Caffè Roma, Pasticceria Caffè Soleà. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Oggi il dolce cake show. La sfida dei pasticceri alla Mutuo Soccorso Leggi anche: La dolce sfida tra pasticceri. Tredici attività locali in campo per la fibromialgia Banco del Mutuo Soccorso. La magia si rinnova al SocjaleNon c’è più - morì nel 2014 -, il cantante e leader Francesco Di Giacomo, ma il Banco del Mutuo Soccorso continua nella sua attività live. Una selezione di notizie su Mutuo Soccorso. Argomenti discussi: Oggi il dolce cake show. La sfida dei pasticceri alla Mutuo Soccorso; La dolce sfida tra pasticceri. Tredici attività locali in campo per la fibromialgia.