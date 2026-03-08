Obiettivo | recuperare tutti per la Recanatese

Il Castelfidardo si sta preparando per la ripresa del campionato, puntando a recuperare tutti i giocatori disponibili. Attualmente, nessuno è squalificato in vista della partita contro la Recanatese, che si giocherà tra sette giorni. Tuttavia, alcuni giocatori della squadra biancoverde presentano ancora acciacchi e devono essere valutati prima di tornare in campo.

L'obiettivo del Castelfidardo in vista della ripresa del campionato? Avere tutti a disposizione. Nessun squalificato in vista dell'impegno tra sette giorni contro la Recanatese, ma non mancano gli acciacchi nella squadra biancoverde. Obiettivo numero uno recuperare la punta Morais e il difensore centrale Selemby. Amara e non solo per il risultato la trasferta dei fidardensi sul campo dell'Ostiamare con la distorsione alla caviglia patita da Morais a una manciata di secondi dal triplice fischio. Il francese Selemby invece soffre di un risentimento dietro il flessore. Una giornata all'insegna dei valori autentici, dello sport e della comunità, con la visita pastorale di mercoledì di Sua Eccellenza Mons.