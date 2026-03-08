Nutria salvata da Lav e vigili del fuoco L’animale era nel giardino di un asilo

Una nutria è stata recuperata nel giardino di un asilo da un team di vigili del fuoco e dalla Lav di Prato. L’animale si trovava in difficoltà e l’intervento ha permesso di metterla in salvo. L’operazione ha coinvolto entrambe le squadre che si sono mobilitate rapidamente per garantire la sicurezza dell’animale.

Una catena di solidarietà per una vita da salvare. Una nutria in difficoltà è stata salvata da un intervento congiunto della Lav Prato con i vigili del fuoco. La segnalazione è arrivata alla Lav in quanto nel giardino della scuola materna di Poggio a Caiano era stata avvistata una nutria in difficoltà. Era evidente che l'animale stava male perché non fuggiva ma rimaneva ferma sulla terra. "Da lì - spiega Adriana, responsabile della Lav di Prato - è partita una vera catena di solidarietà il Comune di Poggio a Caiano si è attivato subito, contattando il Comune di Carmignano che a sua volta ha chiamato noi, mettendoci poi in contatto diretto con il Comune di Poggio per coordinare l'intervento.