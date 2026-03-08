All’ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’ di Amandola è stato introdotto un nuovo dispositivo automatico di ultima generazione destinato alla rianimazione cardiopolmonare. Questo strumento sarà utilizzato durante le emergenze per assistere il personale sanitario nelle operazioni di rianimazione. La novità riguarda un apparecchio che si aggiunge alle attrezzature già presenti, migliorando le procedure di intervento in situazioni critiche.

L’emergenza sanitaria dell’ospedale dei Sibillini ‘Beato Antonio’ di Amandola avrà a disposizione un nuovo strumento automatico di ultima generazione, per la rianimazione cardiopolmonare. Il dispositivo ‘Lucas 3’ è un significativo potenziamento delle dotazioni tecnologiche a supporto del sistema di emergenza territoriale 118. E’ progettato per garantire compressioni toraciche automatiche, costanti e conformi agli standard internazionali di qualità della Rcp, riducendo l’affaticamento dei soccorritori e assicurando la continuità del massaggio cardiaco anche durante le fasi di trasporto in ambulanza. Quindi è particolarmente indicato negli interventi extra-ospedalieri, attività di soccorso, il trasferimento del paziente in ambulanza, oppure in contesti operativi complessi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuovo strumento per la rianimazione

