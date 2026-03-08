Nuovo ko per la Cerretese Il guizzo di Sogli non basta

La Cerretese subisce una sconfitta contro il Zenith Prato con il punteggio di 3-1. La squadra ospite ha aperto le marcature con un gol di Sogli, ma non è riuscita a mantenere il vantaggio. I padroni di casa hanno risposto con tre reti, portando a casa i tre punti. La formazione pratese è scesa in campo con Brunelli, Fiaschi, Kouassi, Toccafondi, Nistri, Del Pela, Caggianese, Geri, Saccenti, Tempestini e Hanxhari.

Zenith Prato 3 Real Cerretese 1 ZENITH PRATO: Brunelli, Fiaschi, Kouassi, Toccafondi, Nistri, Del Pela, Caggianese, Geri, Saccenti, Tempestini, Hanxhari. A disp.: Caroti, Innocenti, Sinisgallo, Palaj, Moussaid, Cela, Nannipieri, Banchelli, Casini. All. Settesoldi REAL CERRETESE: Battini, Orsucci, Dal Porto, Pievani, Lamberti, Mordagà, Ferrara, Gargiulo, Sogli, Bouhafa, Camaiani. A disp.: Cirillo, Tramacere, Cappelli, Lapi, Stringara, Guarino. All. Petroni Arbitro: Bragazzi di Carrara (assistenti Giovanili di Arezzo e Scanu di Valdarno) Reti: 6' e 63' Del Pela; 25' Sogli; 39' Toccafondi PRATO – Seconda sconfitta consecutiva per la Real Cerretese. I biancoverdi di Petroni hanno lottato più di quanto non conceda il risultato finale, ma lo Zenith Prato ha avuto un approccio più determinato.