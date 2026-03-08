nuovo centro commerciale vecchie paure

Sono iniziati i lavori per la costruzione del nuovo centro commerciale Bennet a Novellara. L’opera prevede la realizzazione di una struttura che occuperà una vasta area e coinvolge diverse aziende di costruzione e fornitori. La notizia ha suscitato reazioni tra cittadini e residenti, alcuni preoccupati per l’impatto sulla circolazione e sull’ambiente. I lavori sono stati avviati ufficialmente questa settimana.

L'avvio dei lavori per la realizzazione del nuovo centro commerciale Bennet a Novellara, così come era accaduto negli anni passati all'annuncio del progetto, torna a preoccupare il settore commerciale del territorio, con comprensibili timori per i possibili effetti negativi che questa novità potrebbe portare alle attività economiche già attive nella zona. E non manca la riflessione politica. "Chiariamo subito che chi costruisce lo fa a norma di legge: semplicemente porta a compimento un'opera su cui ha acquisito tutti i diritti per poterlo fare. E da un certo punto di vista è comprensibile che molti cittadini possano apprezzare la maggiore offerta commerciale e i prezzi competitivi che una struttura di questo tipo può garantire.

