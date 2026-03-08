nuovi errori negli atti del concorso qualiano multiservizi

Sono stati riscontrati nuovi errori negli atti del concorso per tre autisti organizzato da Qualiano Multiservizi. Le determine e i verbali presentano imprecisioni che sollevano dubbi sulla regolarità dell’intera procedura. La vicenda riguarda direttamente la municipalizzata, che si trova ora sotto scrutinio per le criticità emerse nelle pratiche amministrative.

Nel concorso per tre autisti emergono nuovi errori nelle determine e nei verbali, aumentando i dubbi sulla validità dell'intera procedura e sulla credibilità della municipalizzata. Questa volta l'anomalia nasce direttamente da due determine adottate dalla società, entrambe datate 03062025. La numero 37 riguarda la nomina della commissione esaminatrice per l'assunzione a tempo indeterminato di tredici addetti allo spazzamento e tre autisti in possesso di patente C e CQC, mentre la numero 38 disciplina un procedimento completamente diverso, cioè la nomina della commissione per l'assunzione a tempo determinato di tre addetti allo spazzamento e un autista.

