Nuovi Dj ' nati' nella Casa della Musica | la per 15 giovanissimi

A Castel Volturno, 15 giovani hanno concluso un corso di formazione per diventare DJ presso la Casa della Musica. Il maestro che ha guidato il percorso è stato Dj Uncino, noto come dj ufficiale di Luchè, che ha condiviso con i partecipanti tecniche e segreti della consolle. L’iniziativa ha coinvolto ragazzi di diverse età pronti a entrare nel mondo della musica elettronica.

Si è concluso per 15 giovani di Castel Volturno un corso formativo per diventare DJ. Il loro maestro d'eccezione è stato Dj Uncino, dj ufficiale di Luchè che ha svelato ai ragazzi tutti i trucchi della consolle. Il corso è stato realizzato in collaborazione con l'associazione Meb Corporation, il Dj Uncino, l'amministrazione comunale. Nel mega concerto di fine corso i 15 nuovi dj si sono esibiti davanti ai loro familiari mostrando le tecniche del mixaggio. "Sui monti di pietra può nascere un fiore se penso che tutto questo è stato realizzato in un bene confiscato alla camorra. Non potrei che essere soddisfatto, finalmente a Castel Volturno si può parlare di beni confiscati che producono sogni", ha affermato il sindaco Pasquale Marrandino.