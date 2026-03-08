Nuove opere idrauliche e ponte sul Settola ieri l’inaugurazione

Ieri sono state inaugurate le nuove opere idrauliche e il ponte sul torrente Settola, situato in via Croce di Vizzano. La cerimonia ha visto la presenza di rappresentanti locali e tecnici, mentre le strutture sono state aperte al pubblico subito dopo l’evento. Le modifiche riguardano interventi di consolidamento e miglioramento infrastrutturale della zona.

Sono state inaugurate ieri le nuove opere idrauliche e il ponte sul torrente Settola, in via Croce di Vizzano. L’intervento era da tempo atteso dai residenti della zona per rafforzare la percorribilità dell’area intorno al corso d’acqua e la sicurezza idraulica: è stato infatti eliminato il guado sul torrente e sono state effettuate le opere necessarie a garantire il passaggio vicino al corso d’acqua, in particolare tramite il rafforzamento degli argini e il ripristino della viabilità circostante, con nuove asfaltature e la segnaletica orizzontale. I lavori sono stati divisi in due fasi distinte e hanno avuto un costo complessivo di 595mila euro, dei quali una parte consistente, 560mila euro, è stata coperta dalla Regione, mentre la restante dal Comune di Montale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

