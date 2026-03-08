Ricercatori dell’University College London hanno individuato una proteina che potrebbe essere coinvolta nella retinopatia diabetica, una condizione che causa perdita della vista negli adulti in età lavorativa. La scoperta riguarda un elemento biologico che, secondo gli studi, potrebbe rappresentare un punto di partenza per prevenire la cecità legata al diabete. La ricerca si concentra su questa proteina come possibile target terapeutico.

I ricercatori dell’University College London (UCL) hanno identificato una proteina chiave che sembra essere all’origine della retinopatia diabetica, una delle principali cause di perdita della vista negli adulti in età lavorativa. La malattia, causata dall’eccesso di zucchero nel sangue, danneggia i piccoli vasi sanguigni della retina, compromettendo la capacità visiva. Lo studio, condotto su modelli murini e finanziato da Diabetes UK, Moorfields Eye Charity e Wellcome, potrebbe rivoluzionare l’approccio terapeutico alla malattia. In futuro, invece di intervenire solo quando il danno è già presente, le terapie potrebbero agire preventivamente, proteggendo la vista prima che si verifichino danni irreversibili. 🔗 Leggi su Billipop.com

© Billipop.com - Nuova scoperta potrebbe prevenire la cecità diabetica

