Nella notte tra sabato e domenica a Lugo, le forze dell’ordine hanno condotto controlli straordinari che hanno coinvolto polizia, carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e Vigili del fuoco. Le verifiche si sono concentrate in una discoteca e nelle zone limitrofe, identificando complessivamente oltre cento persone. Le operazioni sono state svolte per garantire la sicurezza nella zona.

Verifiche in una discoteca sulla sicurezza e sulle autorizzazioni. Identificate più di 100 persone Controlli straordinari delle forze dell’ordine nella notte tra sabato e domenica a Lugo. La polizia, insieme a carabinieri, Guardia di finanza, Polizia locale e Vigili del fuoco, ha effettuato verifiche in una discoteca e nelle aree circostanti. Al fine di prevenire e reprimere condotte delittuose e garantire adeguati livelli di sicurezza nei pubblici locali di intrattenimento sono state effettuate specifiche verifiche all’interno di una discoteca: nel dettaglio sono state analizzate la capienza massima, la corretta fruibilità delle vie di esodo, la presenza e funzionalità dei presidi antincendio nonché la regolarità delle autorizzazioni. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Articoli correlati

Notte di controlli nelle zone della movida milanese: 600 persone identificate, 6 arresti e una discoteca chiusa a RogoredoMilano, 18 gennaio 2026 – A Milano i carabinieri hanno chiuso temporaneamente una discoteca nella zona di Rogoredo per gravi violazioni in materia di...

Contenuti utili per approfondire Notte di controlli a Lugo verifiche in...

Temi più discussi: Notte di controlli a Lugo in una discoteca e sulle strade: un centinaio di persone identificate, una sanzionata per guida in stato di ebbrezza; Notte di controlli a Lugo, verifiche in una discoteca e sulle strade: oltre cento persone identificate; Notte di controlli nell'Est veronese: patenti sospese per alcol e droga e denunce; Vignola, controlli a tappeto nella notte: un arresto per stalking e una denuncia per droga.

Notte di controlli nell’hinterland cagliaritano: denunce, patenti ritirate e droga sequestrataControlli a tappeto nella notte nel Cagliaritano, dove i Carabinieri della Compagnia del capoluogo – con le Stazioni di Pirri, Cagliari San Bartolomeo e il Nucleo Radiomobile, affiancati da militari ... unionesarda.it

Assalti ai bancomat, a Barletta si riunisce il Comitato sicurezza in Prefettura: «Più controlli di notte»Un fenomeno regionale molto più ampio e complesso: nell’ultimo anno in tutta la Puglia si sono registrati ben 46 episodi analoghi, 3 dei quali nella Bat Un’attività criminale intollerabile che ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Otto zone scoperte di notte e nei weekend e il pronto soccorso del Meyer è sempre sovraffollato - facebook.com facebook

Notte di Derby Forza Nerazzurri @play_eFootball x.com