Nonna Delia, che aveva raggiunto i 100 anni, è deceduta questa domenica 8 marzo 2026 a Palagnana. La sua morte rappresenta un momento importante per la comunità locale e per la vallata. Tra i dettagli della sua vita, si ricorda il suo viaggio in elicottero. La scomparsa ha suscitato molte reazioni tra gli abitanti del paese.

La scomparsa di Nonna Delia, avvenuta questa domenica 8 marzo 2026 a Palagnana, segna la fine di un'epoca per la comunità locale e per l'intera vallata. La centenaria, che aveva festeggiato il suo centenario proprio un mese fa, è stata accudita amorevolmente dai suoi cari fino all'ultimo istante della sua vita terrena. I funerali sono programmati per martedì prossimo alle ore 15 presso la chiesa di Palagnana, in un momento di raccoglimento collettivo. Oltre al dolore familiare, si tratta della perdita di una memoria storica vivente, capace di rispondere a dubbi sul passato del territorio e sulle genealogie locali con una lucidità rara. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nonna Delia: 100 anni, elicottero e addio a Palagnana

Leggi anche: Un secolo di vita e memoria: nonna Rosa festeggia i 100 anni

Leggi anche: Tanti auguri a Lucia Passeri: la "nonna" pescarese festeggia i 100 anni

Contenuti utili per approfondire Nonna Delia.

Alessia Marcuzzi, la nonna raggiunge il traguardo dei 100 anniI nonni sono una figura fondamentale nella vita di molte persone, e non c’è dubbio che senza di loro il mondo sarebbe un posto diverso. Spesso è proprio nella figura della nonna che si scopre un porto ... 105.net

Salento, compleanno da record: comunità in festa per i 100 anni di nonna LuigiaCompleanno da record e Felline in festa per i 100 anni di nonna Luigia. Questa mattina la piccola comunità della frazione di Alliste, in provincia di Lecce, si è ritrovata per festeggiare il secolo di ... quotidianodipuglia.it