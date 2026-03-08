Non solo Trump chi e perché premia i leader dominanti e conflittuali L’analisi di Becchetti

Un'analisi recente di Becchetti esplora chi premia i leader dominanti e conflittuali, andando oltre l'esempio di Trump. Il focus è su chi sostiene questi personaggi e le ragioni di tale appoggio. La discussione si concentra sui meccanismi di riconoscimento e supporto ai leader che mostrano atteggiamenti autoritari o provocatori. Il testo evita interpretazioni e si limita a presentare i fatti osservati.

La crisi della democrazia non riguarda solo una leadership, ma l’intero ecosistema informativo e politico che la seleziona e la amplifica. Se il problema fosse solo un uomo, basterebbe attendere il prossimo ciclo elettorale. Ma se il problema è la macchina che premia quel tipo di leadership, allora la questione è molto più profonda. Il commento di Leonardo Becchetti Si parla molto di crisi della democrazia come se fosse un destino inevitabile delle istituzioni liberali. In realtà questa crisi oggi ha anche un nome e un cognome: quello del presidente degli Stati Uniti e delle sue scelte su commercio, clima, migrazioni e politica internazionale. 🔗 Leggi su Formiche.net

