Non solo l' 8 marzo una camminata in rosa

A Quarrata il 8 marzo si svolge una camminata in rosa, dedicata alla sensibilizzazione sulla condizione femminile. L’evento coinvolge partecipanti di diverse età che si incontrano per marciare insieme lungo le strade del paese. L’iniziativa mira a richiamare l’attenzione sui diritti e sulla dignità delle donne, senza collegamenti a motivazioni politiche o altre cause specifiche.

Quarrata, 8 marzo 2026 – L’8 marzo il giorno simbolo che richiama l’attenzione del mondo sulla condizione femminile e sulla necessità di continuare a difendere diritti e dignità. Ma la battaglia contro la violenza sulle donne non può limitarsi a una sola data sul calendario. Con questo spirito, in occasione della Festa Internazionale della Donna, il Comune di Quarrata, in collaborazione con l’ASD Podistica Quarrata, ha organizzato sabato 7 marzo 2026 la terza edizione dell’iniziativa “Non solo l’8 marzo”. Non solo l'8 marzo, l'appuntamento di Quarrata Il ritrovo è stato fissato in piazza della Vittoria alle 14, con partenza della camminata alle 15. 🔗 Leggi su Lanazione.it

