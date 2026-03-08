Non si presenta al lavoro e non rientra in carcere | è caccia all' evaso

Una caccia all’uomo è in corso a Bolzano e nella provincia altoatesina dopo che un detenuto di 24 anni, marocchino, non si è presentato al lavoro né è rientrato in cella ieri, sabato 7 marzo. La sua fuga ha portato all’attivazione delle ricerche da parte delle forze dell’ordine. La persona era detenuta nel carcere del capoluogo e ora sono in corso indagini per rintracciarlo.

Intanto, nella casa circondariale sono stati sospesi i programmi rieducativi ed è stato disposto il divieto di uscita dei detenuti in attesa di chiarire il quadro completo della vicenda È iniziata una caccia all'uomo in quel di Bolzano e nella provincia altoatesina quando ieri, sabato 7 marzo, un marocchino di 24 anni, detenuto nel carcere del capoluogo, è stato denunciato per il mancato rientro. Di fatto, parliamo di un'evasione. Secondo quanto emerso l'uomo, dipendente di una cooperativa sociale e impiegato come addetto alle pulizie nelle scuole dell'infanzia, aveva l'autorizzazione a uscire dal carcere per andare a lavorare. Tuttavia, nelle scorse ore non si è presentato né al lavoro e nemmeno in carcere nell'orario stabilito per il rientro.