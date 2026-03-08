Non c' è nulla da festeggiare | il corteo dell' 8 marzo a Salerno

Da salernotoday.it 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi a Salerno si è svolto un corteo dall stazione di Salerno a Santa Teresa per l’8 marzo. I manifestanti hanno attraversato le strade della città senza celebrazioni, portando con sé uno striscione con la scritta “Non c’è nulla da festeggiare”. La mobilitazione si è svolta in mattinata, coinvolgendo un numero di partecipanti che hanno espresso un messaggio forte e diretto.

Alcune manifestanti: "L’8 marzo a Salerno scendiamo in piazza perche´ non ci basta sopravvivere: vogliamo vivere. Ci vogliamo libere. Ci vogliamo vive" “Non c'è nulla da festeggiare”, oggi, 8 marzo, secondo i manifestanti che, stamattina, hanno sfilato in corteo dalla stazione di Salerno fino a Santa Teresa. C'è ancora tanto da lavorare per l’educazione sessuoaffettiva e la recente modifica del codice penale che introduce una definizione di stupro basata sull’assenza di consenso libero, informato e revocabile. A 45 anni dall’abolizione del delitto d’onore e a 30 da quando la violenza sessuale è passata dall’essere un reato contro la morale ad un reato contro la persona, dunque, numerose le donne che chiedono ancora rispetto e diritti e non fiori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: 8 Marzo: “Cosa dovremmo festeggiare? Niente", il corteo alle 10:30 da piazza Ferrovia

Nulla da festeggiare in questo 8 marzo, quindi un piccolo appello: liberateci almeno dei cliché sulla menopausa!Come sempre ogni anno, l’8 marzo è buono per ribadire, lo abbiamo detto e ridetto, che da festeggiare non c’è proprio nulla.

