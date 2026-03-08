Il settore agricolo si trova ad affrontare una crescente incertezza a causa degli aumenti elevati del gasolio, che sono stati causati dalla guerra in Iran. Gli imprenditori devono gestire conseguenze economiche e amministrative impreviste, mentre i prezzi del carburante continuano a salire. Questa situazione crea difficoltà nel pianificare e mantenere le attività agricole, con ripercussioni che coinvolgono l’intera filiera.

Gli aumenti vertiginosi del gasolio legati allo scoppio della guerra in Iran non risparmiano il settore agricolo, esponendo gli imprenditori a dinamiche economiche e amministrative che generano incertezza e instabilità. Alle difficoltà ormai note legate ai cambiamenti climatici, che si ripercuotono sulle diverse fasi della produzione, si aggiunge il danno economico causato dall’impennata del prezzo del gasolio agricolo, passato a circa 1,20 euro al litro rispetto ai 90 centesimi registrati fino a poco prima del conflitto. Numeri che, per un’azienda di medie o grandi dimensioni con un parco macchine impegnato quotidianamente nei campi e su strada, si traducono in disagi immediati e in prospettive future sempre più difficili da programmare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

"Non c'è mai stata tanta incertezza"

