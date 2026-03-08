Non basta illuminare i monumenti bisogna fare di più per strade sporche e sicurezza

Un lettore di Modigliana segnala che, mentre sono stati illuminati i monumenti storici come la Roccaccia e il municipio in tricolore, resta ancora molto da fare per le strade, che risultano sporche e poco sicure. La segnalazione evidenzia l’importanza di intervenire anche su questi aspetti, oltre alla valorizzazione dei luoghi simbolici, per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

"Cittadine e cittadini di Modigliana, mentre stiamo illuminando i nostri monumenti storici come la Roccaccia, simbolo della nostra storia e identità, e abbiamo anche illuminato il Comune in tricolore, non possiamo dimenticare che la vera bellezza di un paese non sta solo nella sua estetica, ma anche nella sua sicurezza e nella sua pulizia. Le strade sporche e il problema dei ladri sono questioni urgenti che richiedono la nostra attenzione e la nostra azione. Non possiamo permettere che la nostra priorità sia solo l'illuminazione dei monumenti, mentre i cittadini si sentono insicuri e le strade sono trascurate". “Chiedo quindi di riorientare le nostre risorse per garantire la sicurezza del territorio e la pulizia delle strade. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

M’illumino di meno 2026, le luci dei monumenti campani si spengono per illuminare il futuroCon la sua XXII edizione, torna M’illumino di Meno, la campagna nazionale di sensibilizzazione ideata in occasione della Giornata nazionale del...

"Strade sporche e rifiuti non raccolti": l'Udc chiede più interventi nel quartiere NoceTra le criticità segnalate anche la posizione di alcuni cassonetti: "Sono pericolosi e spesso causano incidenti stradali" Proteste per la presenza di...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a basta illuminare.

Discussioni sull' argomento Alicia Keys, l’illuminazione; Lavori terminati in piazza Castello. Ma al posteggio tornano luce e guai; Imoon premiata a EuroShop 2026 con il Silver Award per l’illuminazione retail; Bagnoli, gli atti e i documenti? Mai neutrali.

A volte basta un piccolo tocco per illuminare la giornata: il rossetto perfetto, un mascara volumizzante o un fondotinta setoso. Nella nostra corsia dedicata al make-up, troverai tutto ciò che serve per creare il look che più ti rappresenta. Dai grandi classici alle ult - facebook.com facebook

Così, senza nemmeno saperlo, la luce che ci abita illumina il cuore degli altri. Come il sale, ne basta un pizzico per dare sapore. Come la fiamma, basta una candela per illuminare una grande Cattedrale. Forza. Commento al #vangelodelladomenica: bit.ly/c x.com