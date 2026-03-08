Non basta illuminare i monumenti bisogna fare di più per strade sporche e sicurezza

Un lettore di Modigliana ha segnalato che, mentre si procede con l’illuminazione dei monumenti storici come la Roccaccia e del municipio in tricolore, non si presta abbastanza attenzione alle condizioni delle strade e alla sicurezza generale della zona. La richiesta riguarda un’attenzione più ampia alle questioni che riguardano la pulizia delle strade e la sicurezza pubblica, oltre alle installazioni luminose.

"Cittadine e cittadini di Modigliana, mentre stiamo illuminando i nostri monumenti storici come la Roccaccia, simbolo della nostra storia e identità, e abbiamo anche illuminato il Comune in tricolore, non possiamo dimenticare che la vera bellezza di un paese non sta solo nella sua estetica, ma anche nella sua sicurezza e nella sua pulizia. Le strade sporche e il problema dei ladri sono questioni urgenti che richiedono la nostra attenzione e la nostra azione. Non possiamo permettere che la nostra priorità sia solo l'illuminazione dei monumenti, mentre i cittadini si sentono insicuri e le strade sono trascurate". “Chiedo quindi di riorientare le nostre risorse per garantire la sicurezza del territorio e la pulizia delle strade. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

