Nel 2023, a Altradimora, si terrà una celebrazione dedicata a uno dei testi più significativi del femminismo internazionale. Vicky Franzinetti, traduttrice e attivista femminista di Torino, ha organizzato l’evento in collaborazione con altri sostenitori. L’iniziativa mira a mettere in luce l’importanza delle tematiche legate al corpo e all’autonomia femminile attraverso questa presentazione pubblica.

Nel 2025 Norma Swenson è morta e quell’emozionante racconto video è diventato una sorta di testamento e di ponte con le nuove generazioni affinché conoscano quella fase esaltante della storia del femminismo e della consapevolezza sul corpo. Rimasto intatto lo spirito pragmatico e fortemente politico del testo, nella cui introduzione si leggono considerazioni dell’esperienza che si rievoca in ogni generazione di donne: “Imparare a conoscere il nostro corpo cambiò radicalmente la nostra vita e noi stesse. E’ splendido studiare quando ciò che proviamo emotivamente e ciò che impariamo sono due esperienze parallele, strettamente legate, che si integrano a vicenda”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Noi e il nostro corpo: ad Altradimora si celebrerà uno dei testi più importanti del femminismo mondiale

Morto Luigi Togni, è stato re delle acque minerali. “Se ne va uno dei più importanti imprenditori del nostro territorio”Serra San Quirico (Ancona), 23 gennaio 2026 – Si è spento a 96 anni Luigi Togni, un uomo che non era solo un capitano d’industria, ma il simbolo...

Leggi anche: Il BFM, uno dei più importanti festival cinematografici italiani, si svolgerà dal 7 al 15 marzo