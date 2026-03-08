No a un candidato della giunta Missiroli

La lista civica Cervia Ti Amo ha espresso chiaramente il proprio dissenso riguardo alla candidatura dell’ex assessore Mirko Boschetti alla guida della città. In una nota pubblica, ha affermato che Cervia non è un circolo chiuso e ha criticato i diktat di apparato, sottolineando invece la volontà di costruire un futuro diverso per la città.

"Cervia non è un circolo chiuso. No ai diktat di apparato, sì al futuro della città". È quanto dichiara la lista civica Cervia Ti Amo all’indomani dell’annuncio circa la scelta del Pd di candidare a sindaco l’ex assessore Mirko Boschetti. Il gruppo a metà febbraio aveva lanciato un appello alle forze politiche progressiste del territorio, chiedendo un confronto su temi considerati cruciali, e nei giorni scorsi, assieme ad Avs, aveva appoggiato pubblicamente l’ex sindaco Roberto Zoffoli come candidato di centrodisinistra. Il Partito Democratico però ha scelto un’altra strada. Cervia Ti Amo critica le parole del segretario del partito, Roberto Fabbrica: "Parla di ’ampio percorso di consultazione’, salvo poi ammettere che la scelta è stata blindata da una direzione di 60 persone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "No a un candidato della giunta Missiroli" Maggioranza e Giunta silurano Mattia Missiroli: dimissioni in massa. Si tornerà al votoCervia (Ravenna), 23 gennaio 2026 –Il Pd ‘silura’ il sindaco di Cervia, Mattia Missiroli che questa mattina aveva ritirato le sue dimissioni,... Leggi anche: La clavicola di Missiroli, Yasmina Reza, e il feticcio contemporaneo della prima persona Tutto quello che riguarda No a un candidato della giunta Missiroli. Discussioni sull' argomento Cervia Ti Amo amareggiata dalle scelte PD sul candidato sindaco: No a Boschetti, non sosterremo candidati della giunta Missiroli; Elezioni a Cervia. Il Pd sceglie il suo candidato: è Mirko Boschetti. Cervia Ti Amo amareggiata dalle scelte PD sul candidato sindaco: No a Boschetti, non sosterremo candidati della giunta MissiroliA Cervia, la scelta del Partito Democratico di candidare Mirko Boschetti alla guida della città scatena critiche dalla lista civica Cervia Ti Amo, che ... ravennanotizie.it Il Pd scommette su Mattia MissiroliCircola già un nome, anche se ufficialmente non ci sono conferme: il Pd è intenzionato a candidare Mattia Missiroli, architetto, ex consigliere provinciale. I big del partito, su questo fronte, però, ... ilrestodelcarlino.it Donne e potere ai tempi di Teoderico - Fulvia Missiroli Venerdì 06 marzo 2026 alle ore 17:30 alla Casa Matha di Ravenna facebook