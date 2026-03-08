Nintendo non vuole riempire l’eShop di spazzatura | effettua una dura selezione dei giochi

Nintendo ha deciso di adottare una selezione più rigida per i giochi che vengono pubblicati sull’eShop, evitando di accettare titoli considerati di scarsa qualità. Con l’arrivo della nuova console, l’azienda giapponese ha annunciato di voler modificare il metodo di approvazione, puntando a un catalogo più curato e meno saturo di prodotti poco rilevanti. La misura riguarda tutti i giochi che vengono candidati sulla piattaforma digitale.

Nintendo vuole evitare un eShop pieno di giochi “ spazzatura ”. Con la nuova generazione di console, l’azienda giapponese sembra aver deciso di cambiare approccio alla pubblicazione dei titoli. Secondo alcune testimonianze provenienti dall’industria, la selezione dei giochi destinati alla nuova piattaforma è diventata molto più severa rispetto al passato. L’obiettivo è chiaro: impedire che lo store digitale si trasformi in un catalogo caotico, pieno di prodotti di bassa qualità. Negli ultimi anni, infatti, lo store della precedente console ha accumulato migliaia di titoli, tra cui molti considerati “shovelware”, cioè giochi pubblicati rapidamente e senza particolare cura. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Nintendo non vuole riempire l’eShop di spazzatura: effettua una dura selezione dei giochi Articoli correlati Nintendo annuncia il nuovo Nintendo Treehouse Live con data e ora: ecco quali giochi verranno mostratiNintendo ha annunciato ufficialmente un nuovo appuntamento con il Nintendo Treehouse: Live, fissato per il 24 febbraio 2026 alle ore 23:00 italiane,... Come creare una libreria di giochi a prezzi accessibili su Nintendo SwitchGli utenti di Nintendo Switch spesso adottano un approccio misurato nell’acquisto di giochi.