Niente Strade Bianche e Tirreno-Adriatico | mistero sulle condizioni di Bernal

Roma, 8 marzo 2026 - Nei programmi inizialmente stilati per un corridore noto per la sua passione per le salite, non ci sarà nessuna presenza alle prossime tappe di Strade Bianche e Tirreno-Adriatico. La sua assenza ha suscitato curiosità tra gli addetti ai lavori, ma al momento non sono stati forniti dettagli ufficiali sulle ragioni di questa decisione. La situazione rimane avvolta nel mistero, lasciando spazio a molte speculazioni.

Roma, 8 marzo 2026 - Nei programmi inizialmente stilati per un corridore notoriamente amante dell' Italia e delle sue gare c'erano sia la Strade Bianche 2026 (disputata sabato e vinta da Tadej Pogacar ) e la Tirreno-Adriatico 2026, che comincerà lunedì: invece Egan Bernal non è stato al via di Siena ieri e non lo sarà domani a Lido di Camaiore e sulle sue condizioni inizia a circolare un certo alone di mistero. Le condizioni di Bernal. In realtà, dalle Strade Bianche 2026 aveva marcato visita anche Thymen Arensman, ma in questo caso dietro a quanto pare c'era una scelta condivisa con la Ineos Grenadiers di conservare energie in vista degli appuntamenti successivi, come appunto la Tirreno-Adriatico 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

