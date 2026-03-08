Nico Gonzalez show che doppietta contro il Real Sociedad! Le condizioni per il riscatto dell’Atletico Madrid

Nico Gonzalez ha segnato una doppietta durante la partita tra Atletico Madrid e Real Sociedad nella 27ª giornata di Liga, contribuendo alla vittoria della squadra spagnola. La prestazione dell’attaccante ha attirato l’attenzione, mentre si discutono le condizioni per il riscatto da parte dell’Atletico Madrid dalla Juventus. La partita si è conclusa con un risultato che ha rafforzato le possibilità del club di esercitare l’opzione di riscatto.

Nico Gonzalez sta trovando poco spazio anche per continui problemi fisici e il riscatto dell'Atletico Madrid ad oggi non è così scontato Nonostante la pesante sconfitta per 3-0 rimediata nel ritorno d ... juventusnews24.com di Ruggeri E doppietta di un Nico Gonzalez Che spettacolo #AtleticoMadridRealSociedad #LaLiga #DAZN x.com La doppietta di Nico Gonzalez salva Simeone Gol di Sorloth e doppietta dell'attaccante argentino per la vittoria per 3-2 dei Colchoneros contro la Real Sociedad Alla squadra di Matarazza non bastano le reti di Soler e Oyarzabal L'Atletico di Simeone