Nico alla doppietta dell’Atletico la Juventus sbaraglia il Pisa

Nicolas Gonzalez ha segnato una doppietta nella partita tra Atletico e Pisa, contribuendo alla vittoria della squadra madrilena. La Juventus ha invece avuto la meglio sul Pisa, portandosi a casa una vittoria convincente. La partita si è giocata il 7 marzo 2026 e le reti di Gonzalez sono state decisive per l'esito finale. La notizia arriva dalla fonte 101 greatgoals.

2026-03-08 01:41:00 Notizia fresca fresca direttamente dall'autorevole fonte 101 greatgoals. Nicolas Gonzalez era il super sostituto dell'Atletico. L'Atletico Madrid affronterà la sfida di Champions League con il Tottenham alla grande dopo aver ottenuto una drammatica vittoria per 3-2 sulla Real Sociedad nella Liga. Il tiro al volo di Alexander Sorloth contro la sua ex squadra ha regalato all'Atletico un vantaggio al 5?, che però si è subito spento quando Carlos Soler ha trovato l'angolo in alto a sinistra in modo superbo. Nicolas Gonzalez è andato a segno al 67? con un colpo di tacco intelligente di Antoine Griezmann per ripristinare il vantaggio dell'Atletico, ma la Sociedad ha risposto immediatamente con un razzo dal limite dell'area di Mikel Oyarzabal.