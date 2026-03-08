Newcastle-Barcellona Champions League 10-03-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Gol e Over tra Magpies e catalani?

Da infobetting.com 8 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stasera alle 21:00 si fronteggiano Newcastle e Barcellona negli ottavi di finale di Champions League, con la partita che si disputerà a St. James' Park. Sono state rese note le formazioni ufficiali, mentre si discutono quote e pronostici. La gara si presenta ricca di aspettative, con particolare attenzione ai possibili gol e all’andamento delle scommesse sull’over.

Promette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata si giocherà a St. James’ Park. Non è la prima volta che le due compagini si trovano in questa edizione: nella fase campionato si giocò sempre in casa dei Magpies e i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

newcastle barcellona champions league 10 03 2026 ore 21 00 formazioni ufficiali quote pronostici gol e over tra magpies e catalani
© Infobetting.com - Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Gol e Over tra Magpies e catalani?

Articoli correlati

Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e Over tra Magpies e catalani?Promette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata...

Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta britannica per i blaugranaPromette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata...

Contenuti e approfondimenti su Newcastle Barcellona Champions League...

Temi più discussi: Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Champions League, Newcastle-Barcellona: dove vedere la partita, probabili formazioni e quote; Pronostico Newcastle United-Barcelona: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni.

newcastle barcellona newcastle barcellona champions leagueAnteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di ?UEFA Champions League tra Newcastle e Barcelona. it.uefa.com

Newcastle United-Barcellona: Champions League – notizie sulla squadra, inizio, formazioniChi: Newcastle United-BarcellonaChe cosa: Ottavi di finale di Champions League, andataDove: St James’ Park, Newcastle, InghilterraQuando: Martedì 10 marzo alle 20:00 (20:00 GMT)Come seguire: Avremo tu ... oltrelalinea.news

Cerca altre news e video sullo stesso tema.