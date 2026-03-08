Stasera alle 21:00 si sfidano Newcastle e Barcellona negli ottavi di finale di Champions League, con la gara d’andata che si disputa allo stadio di Newcastle. Le formazioni sono state annunciate, e si attendono gol e possibilità di over. La partita rappresenta un confronto tra due squadre con obiettivi di qualificazione e un’intensa attesa di emozioni sul campo.

Promette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata si giocherà a St. James’ Park. Non è la prima volta che le due compagini si trovano in questa edizione: nella fase campionato si giocò sempre in casa dei Magpies e i. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Gol e Over tra Magpies e catalani?

Articoli correlati

Newcastle-Barcellona (Champions League, 10-03-2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. Trasferta britannica per i blaugranaPromette spettacolo e tante emozioni l’incrocio tra Newcastle e Barcellona: le due squadre si sfideranno negli ottavi di Champions e la gara d’andata...

Altri aggiornamenti su Newcastle Barcellona Champions League...

Temi più discussi: Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatori; Newcastle-Barcellona: dove vederla, canale tv, diretta streaming, formazioni; Pronostico Newcastle United-Barcelona: analisi e probabili formazioni 10/03/2026 Champions League; Newcastle-Barcellona: dove vederla (tv e streaming), orario e probabili formazioni degli ottavi di Champions.

Anteprima Newcastle - Barcelona, Champions League: dove guardarla, probabili formazioni, stato di forma e dichiarazioni degli allenatoriTutto quello che devi sapere prima della prima gara di andata degli ottavi di finale di ?UEFA Champions League tra Newcastle e Barcelona. it.uefa.com

Pronostico Newcastle-Barcellona: finisce come nella League PhaseNewcastle-Barcellona è un ottavo di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it

Designazioni di altissimo livello per l'Italia negli ottavi di finale di Champions League. Maurizio Mariani mercoledì sera arbitrerà Real Madrid-Manchester City. Marco Guida martedì sera dirigerà Newcastle-Barcellona. x.com

Panico Newcastle, un virus sta infettando la squadra a pochi giorni dal Barcellona: di cosa si tratta - facebook.com facebook