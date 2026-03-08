Nel SuperG donne, un'italiana ha conquistato la vittoria, mentre un'altra si è piazzata terza. La competizione si è svolta in Val di Fassa, con le atlete azzurre protagoniste anche in questo terzo giorno consecutivo di gare. La vittoria è andata alla rappresentante italiana, confermando la presenza forte delle sciatrici italiane in questa disciplina.

E' sempre più azzurro il colore dello sci femminile a livello mondiale. E in Val di Fassa per il terzo giorno consecutivo c'è un'italiana che vince. Dopo la splendida doppietta di Laura Pirovano che ha vinto per due volte di seguito in discesa libera e sempre per un solo centesimo di secondo, la domenica è stata la giornata di Elena Curtoni che ha trionfato nel SuperG. Una gara perfetta, senza sbavature, interpretata in maniera perfetta in tutte le parti del tracciato nonostante l'atleta azzurra non sia partita velocissima. Ma poi ha pennellato le curve con leggerezza ed è arrivata velocissima sul muro finale. Lì ha fatto la differenza, nessuna è riuscita a superarla, praticamente una gara perfetta.

© Panorama.it - Nel SuperG donne è grand’Italia Vince la Curtoni, Zenere terza

