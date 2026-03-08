Nel 6 Nazioni l’Italrugby fa la storia e batte l’Inghilterra | l’arma segreta? La grigliata di Martin Castrogiovanni

Nel torneo Sei Nazioni, l’Italrugby ha sconfitto l’Inghilterra 23-18 all’Olimpico di Roma, una vittoria che non si vedeva da 35 anni. La squadra italiana ha raggiunto un risultato storico, rompendo un lungo digiuno contro la selezione britannica. Tra i protagonisti della partita c’è stata anche una grigliata organizzata da Martin Castrogiovanni, considerata un’arma segreta per la vittoria.

All’Olimpico di Roma succede quello che il rugby italiano aspettava da 35 anni. L’Italrugby batte l’Inghilterra 23-18, rompendo l’ultimo tabù rimasto nel Sei Nazioni. Inghilterra e Italia avevano giocato in totale 31 partite: tutte vinte dagli inglesi. Oggi quella striscia si interrompe in modo clamoroso, con una rimonta, un Olimpico in delirio e, a quanto pare, una grigliata argentina, diventata virale, come combustibile segreto. A svelare il retroscena più inaspettato è il commissario tecnico azzurro Gonzalo Quesada: tra i ringraziamenti post-partita, il CT cita esplicitamente Martin Castrogiovanni, ex pilone della nazionale e oggi volto di Sky Sport, per aver preparato un asado, la tradizionale grigliata argentina, per tutto il gruppo martedì scorso. 🔗 Leggi su Cultweb.it

