Nel 2026 tornano i leggins ma non come li conoscevamo

Nel 2026 i leggins tornano in scena, ma con una forma diversa da quella a cui eravamo abituati. Questi pantaloni, che hanno dominato il guardaroba degli anni 2010 e sono considerati un simbolo dello stile millennial, si preparano a riappropriarsi dello spazio anche nelle collezioni di alta moda. La loro evoluzione rappresenta un nuovo capitolo per un capo ormai iconico.

Uno dei capi più " millennial " in assoluto, diventati punto focale di look anche di alta moda in tutti gli anni 2010. Ma i leggins nel 2026 si reinventano e diventano un capo da avere in assoluto, dopo anni di capi baggy e oversize. Come abbinare i leggins nel 2026?. Infatti, stando a quanto visto nelle passerelle quest'anno, i leggings sembrano dominare nuovamente il panorama fashion. In un panorama che ormai riflette le tendenze degli anni Ottanta, oltre al fascino del 2010 allo stesso tempo. Si tratta di un capo a dir poco iconico, che si reinventa in diverse strade. Una delle prime strade è quella della versione athleisure: la silhouette storica dei cosiddetti "fuseaux", con qualche dettaglio sperimentale.