Nei centri dei Carabinieri dove nascono e crescono i cavalli | Tra noi e loro nasce una fiducia che non ha bisogno di parole

Nei centri dei Carabinieri dedicati all’allevamento dei cavalli si coltivano razze rare italiane, con attenzione a conservazione e cura. Qui, tra addestramento e rapporto con i conduttori, si sviluppa un legame di fiducia che si rafforza nel tempo, senza bisogno di parole. I cavalli e i loro conduttori condividono un rapporto che dura tutta la vita, basato sulla reciproca confidenza.

Nei centri equestri dei Carabinieri nascono e crescono cavalli di razze rare italiane. Tra allevamento, conservazione e fiducia reciproca, nasce anche un rapporto profondo, che spesso lega animale e conduttore per tutta la vita. Lo racconta a Fanapge.it Federica Desprini, Maresciallo Capo che da sempre vive e lavora con i cavalli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

