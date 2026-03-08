Negli Stati Uniti scatta l’ora legale | per tre settimane la differenza con l’Europa si riduce a cinque ore

Negli Stati Uniti, alle 2 di questa notte, entra in vigore l’ora legale, portando avanti di un’ora l’orario standard. Questa modifica rimarrà in vigore per tre settimane, durante le quali la differenza di orario con l’Europa si riduce a cinque ore. In Italia e nel resto dell’Europa, il passaggio all’ora legale avverrà solo alla fine di marzo.

Dalla mezzanotte di oggi negli Stati Uniti entra in vigore l'ora legale, mentre in Italia e nel resto d'Europa il passaggio avverrà solo alla fine di marzo. Una differenza di calendario che crea, per le prossime tre settimane, un curioso disallineamento tra le due sponde dell'Atlantico. Con lo spostamento in avanti delle lancette, il tradizionale distacco di sei ore tra l'Italia e la costa orientale americana si riduce infatti temporaneamente a cinque. In pratica città come New York saranno "più vicine" all'Europa dal punto di vista dell'orologio, almeno fino al prossimo 29 marzo, quando anche i Paesi europei adotteranno l'ora legale. Negli Stati Uniti il cambio avviene sempre la seconda domenica di marzo.

