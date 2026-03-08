’Necessità di una comunità sicura’ L’incontro del centrodestra

Il centrodestra ha convocato un incontro per discutere delle priorità in vista delle elezioni di fine maggio. La riunione si concentra sulla definizione di una strategia unitaria e sui temi che il fronte politico ritiene fondamentali per il voto. La decisione di organizzare l’appuntamento arriva mentre il gruppo non ha ancora sciolto le riserve sulla propria posizione finale.

Il centrodestra non scioglie le riserve. Ma intanto organizza un incontro, incentrato sui temi che considera centrali in vista del voto di fine maggio. Giovedì 12 marzo alle 18 in piazza XXV Aprile 11 si terrà infatti un evento dal titolo "Cervia: la necessità di una comunità sicura". Tra i relatori ci sono il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Alberto Ferrero, la segretaria comunale del partito Annalisa Pittalis (in foto con Ferrero), l'esperto di sicurezza urbana (e che ha già annunciato la sua candidatura in consiglio comunale con la lista di centrodestra Area Liberale, alleata di FdI) Eros Zalambani e...