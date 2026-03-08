NBA i Thunder di Gilgeous-Alexander toccano le 50 vittorie stagionali | Warriors ko

Nella notte gli Oklahoma City Thunder hanno raggiunto le 50 vittorie stagionali dopo aver sconfitto i Warriors. La squadra di Gilgeous-Alexander si trova in testa alla Western Conference. La partita si è conclusa con la vittoria degli Thunder contro i Warriors. La squadra ha consolidato la sua posizione in classifica con questa vittoria.

Oklahoma City (Stati Uniti), 8 marzo 2026 – Continua la marcia in vetta alla Western Conference degli Oklahoma City Thunder, che nella notte hanno tagliato il traguardo delle cinquanta vittorie stagionali. A cadere sotto i colpi dei campioni NBA in carica – al quinto sigillo di fila – questa volta sono stati i Golden State Warriors, che sono stati sconfitti 104-97 al Paycom Center. Pur dovendo far fronte alle pesanti assenze di Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein e Jalen Williams, OKC è riuscita a spuntarla in una volata in cui a fare la voce grossa con i cinque punti finali è stato il solito Shai Gilgeous-Alexander. Nonostante un 615 al tiro,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

