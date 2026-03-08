Navi iraniane partite dal porto cinese | le immagini satellitari

Due navi cargo, associate a una compagnia statale iraniana, sono state osservate partire da un porto chimico nel sud della Cina e si sono dirette verso l’Iran. Le immagini satellitari rivelano il movimento delle imbarcazioni, che sono state rilevate nei giorni scorsi mentre lasciavano il porto cinese. Questi spostamenti sono stati documentati attraverso immagini rilevate dallo spazio.

Due navi cargo legate a una compagnia statale iraniana sono partite nei giorni scorsi da un porto chimico nel sud della Cina dirette verso l’Iran. Lo dimostrerebbero alcune immagini satellitari visionate e pubblicate dal Washington Post, sollevando interrogativi sul tipo di carico trasportato dalle imbarcazioni. Pare che i mezzi facciano parte della flotta della Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), una società sottoposta a sanzioni da parte di Stati Uniti, Unione europea e Regno Unito per il suo presunto ruolo nel supporto logistico ai programmi militari di Teheran. Ecco che cosa sappiamo in merito a questa misteriosa vicenda. Navi iraniani salpate dal porto cinese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

