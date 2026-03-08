Nasce WikiFlix sito streaming di Wikipedia | come funziona e quali film contiene

È stato lanciato WikiFlix, un nuovo sito di streaming collegato a Wikipedia, che permette di accedere a più di 4.500 film. La piattaforma si concentra principalmente su titoli del primo Novecento e offre agli utenti la possibilità di visualizzare contenuti storici e classici. Il servizio è disponibile online e si rivolge a chi desidera esplorare film d’epoca attraverso un’interfaccia semplice e intuitiva.

WikiFlix è la piattaforma straming di Wikipedia per accedere a oltre 4.500 titoli concentrati soprattutto tra i primi del '900. Una piattaforma di Wikipedia per lo streaming di lungometraggi e cortometraggi, soprattutto dei primi decenni del '900, con alcune eccezioni più recenti. Un ricchissimo catalogo di oltre 4.500 film con le biografie di registi e attori. Usarlo è semplicissimo grazie a una grafica intuitiva. E' possibile trovare varie versioni del film pigiando sull'icona della lente di ingrandimento, ma anche registrarsi per avere un proprio profilo. Il sito "pesca" tra i contenuti gratuiti di Wikipedia, Youtube e Internet Archive. In un'epoca dominata da piattaforme a pagamento, WikiFlix riporta al centro l'idea di Internet come spazio pubblico di condivisione. Si tratta di un vero e proprio archivio culturale accessibile a tutti, senza abbonamenti, registrazioni o paywall.