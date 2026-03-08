Narrare il paesaggio | un atlante collettivo
L’evento ‘L’Atlante Narrato del Sentiero del Cantico’ è un laboratorio itinerante di cammino, scrittura e illustrazione aperto a bambini, cittadini, camminatori e appassionati di narrazione del paesaggio, che si terrà a Modigliana il 28 e 29 marzo 2026. Promossa dall’associazione ‘Agrourbana’ e condotta dalla sceneggiatrice Sofia Assirelli e dalla illustratrice Serena Mabilia l’iniziativa, patrocinata dal Comune e il sostegno della Bcc ravennate, forlivese e imolese, l’iniziativa è finalizzata a realizzare un atlante narrato collettivo del paesaggio. Selezionato come caso studio dalla Participatory Design Conference 2026 del Politecnico di... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
