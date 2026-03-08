Napoli-Torino 2-1 | Analisi Tecniche e PRM delle gare precedenti

Nel match di Serie A tra Napoli e Torino terminato 2-1, sono state analizzate le azioni più significative, con particolare attenzione alle conclusioni pericolose dall’interno e dai dintorni dell’area di rigore. Durante la gara della ventiseiesima giornata, sono state registrate dieci conclusioni salienti, di cui due sono state considerate particolarmente rilevanti per l’andamento dell’incontro.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Torino, 2-1, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall'interno dell'Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 10-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 4-0; Secondo Tempo, 6-2. Percentuali Realizzative Totali:. 20,00% – 50,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 25,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 17,00% – 50,00%. Primo Tempo (1-0). 4?, Politano. 6?, Olivera. 6?, A. Santos (Gol, 1-0). 34?, Hojlund. Primo Tempo: Napoli dominante. Ma non riesce a chiudere la gara. Torino in difficoltà. Secondo Tempo (1-1) 48?, A. Santos. 52?, Hojlund.