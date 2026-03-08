Napoli Futsal il cuore non basta | il derby lo vince la Sandro Abate

Nel derby del Pala Del Mauro, Napoli Futsal ha subito una sconfitta contro la Sandro Abate, interrompendo così una serie di nove risultati utili consecutivi. La squadra partenopea non è riuscita a conquistare punti e si è vista sfumare la possibilità di salire in classifica. La partita si è conclusa con il successo della Sandro Abate, lasciando Napoli con il rammarico di non aver portato a casa il risultato.

Tempo di lettura: 4 minuti Il Napoli cade nel derby del Pala Del Mauro con la Sandro Abate e perde la possibilità di balzare al secondo posto dopo nove risultati utili di fila. Primo tempo che i partenopei chiudono sotto di tre reti, poi la reazione in un pirotecnico secondo tempo fino al 5-5, ma sono gli irpini a portare a casa i tre punti con le due firme fino al definitivo 7-5. Martedì, alle 20.30 al PalaVesuvio, si torna sul parquet per la ventiduesima di campionato contro la Pirossigeno Cosenza. LA PARTITA. Ciccio Angelini, ancora privo dell'infortunato De Gennaro, tiene Canabarro fuori dai dodici ed opta per il quintetto di partenza composto da Bellobuono, Perugino, Borruto, Bolo e Guilhermao.