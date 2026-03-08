Il Napoli di Antonio Conte ha vinto contro il Torino, portando il totale a 56 punti e mantenendo il terzo posto in classifica. Tuttavia, il rendimento in trasferta continua a pesare sulla corsa allo Scudetto, con le sconfitte fuori casa che hanno precluso l’obiettivo di avvicinarsi alla capolista Inter, distante ora 11 punti. Il team si conferma forte al Maradona, ma fatica lontano dalla sua casa.

Una squadra dalla doppia anima: letale e imbattibile davanti al proprio pubblico, fragile e discontinua lontano dalle mura amiche. Così sfuma il sogno tricolore. Rendimento Napoli casa-trasferta. Il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto (56 punti) battendo il Torino, ma resta a -11 dall'Inter capolista. L'analisi statistica della stagione evidenzia un rendimento dai due volti: al Maradona gli azzurri sono imbattuti (nessuna sconfitta in campionato, eguagliato il record dell'era Ancelotti), mentre in trasferta hanno perso punti sanguinosi. Le 6 sconfitte stagionali in Serie A sono arrivate tutte lontano da Fuorigrotta (solo 25...

© Napolissimo.it - Napoli dai due volti: il fortino del Maradona non basta, i disastri in trasferta costano lo Scudetto

